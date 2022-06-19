YRP İl Gençlik Kolları Akar’a emanet

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları Başkanı Necmettin İşlek’in il yönetimine geçmesinden dolayı yapılan istişareler sonucu Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı. İl Başkanı Mehmet Aras’ın katılımı ile gerçekleştirilen devir teslim törenine çok sayıda il yöneticisi ve gençlik kolları teşkilatı yer aldı.

“HEP BİRLİKTE OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ”

İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Mücahit Akar’a yeni görevin de başarılar dileyen Başkan Aras, "İl Gençlik Kolları Başkanımız Mücahit Akar aldığı bu mili görüş bayrağını daha yükseklere taşıyacak. Bizler de her zaman yanında olacağız. Necmettin İşlek kardeşime de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın liderliğinde, bu kutlu davada hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz” dedi. Akar, devraldığı hizmet bayrağını daha yükseklere taşımak için çalışacağını söyledi.