“Mahallemize sahip çıksın”

Derince Fatih Mahallesi Çenedere Caddesi sakinleri bu akşam yazılı bir açıklama yayınladı. Mahallelerinden çektikleri fotoğrafları paylaşan Çenedereliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a çağrıda bulundu. Çenedere Caddesi sakinleri, kaldırımların yağmurda hasar gördüğünü tamir edilmesi ve onarılması gerektiğini, caddenin hemen yanıbaşında ki kamu arazisinin artık yılanların yuvası haline geldiğini, otların ve dikenlerin neredeyse caddeye taştığını, ayrıca derenin içinde koca koca ağaçların büyüdüğü, bu alanın adeta bakımsız bir ormana dönüşmeye başladığını, yetkililerin bir an önce atıl durumdaki bu alana sahip çıkmasını istiyor.

“YILANLAR BURAYA YUVA YAPIYOR”

Çocuklar için oyun grupları ve park alanlarının inşa edilmesini de isteyen mahalle sakinleri, “Yılanlar buraya yuva yapıyor ve çocuklarımız tehdit oluşturuyor, ayrıca bu dere çocuklarımız içinde bir tehdit unsuru haline geldi.Derenin içinde otlar insan boyunu aştı, dikenler ve ağarlar dere içinde çok pis bir görüntü oluşturuyor, derenin zeminine beton serilmesi ve ıslah edilmesi, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bizzat yerinde tesbit etmesi ve projelendirme çalışmalarına başlaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

MAHALLEMİZİN GÜZELLEŞMESİNİ İSTİYORUZ

Açıklamalarını sürdüren mahalle sakinleri, “Kısaca bizler mahallemizin güzelleşmesini istiyoruz, ailelerimizle, çocuklarımızla oturabileceğimiz, huzur içinde yaşayabileceğimiz bir çevre istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin gerekli proje, tasarım ve çalışmaları ivedilikle yapmasını ve mahalle sakinleri olarak taleplerimizi yerine getirmesini bekliyoruz.Ayrıca bizler Cımbızdere'de yapılan modern çalışmaları yerinde gördük ve takdir ettik ettik, bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çağrıda bulunuyor ve Çenedere'ye sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.