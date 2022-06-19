“Mahallemize sahip çıksın”

Derince Fatih Mahallesi Çenedere Caddesi sakinleri bu akşam yazılı bir açıklama yayınladı. Mahallelerinden çektikleri fotoğrafları paylaşan Çenedereliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a çağrıda bulundu. Çenedere Caddesi sakinleri, kaldırımların yağmurda hasar gördüğünü tamir edilmesi ve onarılması gerektiğini, caddenin hemen yanıbaşında ki kamu arazisinin artık yılanların yuvası haline geldiğini, otların ve dikenlerin neredeyse caddeye taştığını, ayrıca derenin içinde koca koca ağaçların büyüdüğü, bu alanın adeta bakımsız bir ormana dönüşmeye başladığını, yetkililerin bir an önce atıl durumdaki bu alana sahip çıkmasını istiyor.
“YILANLAR BURAYA YUVA YAPIYOR”
Çocuklar için oyun grupları ve park alanlarının inşa edilmesini de isteyen mahalle sakinleri, “Yılanlar buraya yuva yapıyor ve çocuklarımız tehdit oluşturuyor, ayrıca bu dere çocuklarımız içinde bir tehdit unsuru haline geldi.Derenin içinde otlar insan boyunu aştı, dikenler ve ağarlar dere içinde çok pis bir görüntü oluşturuyor, derenin zeminine beton serilmesi ve ıslah edilmesi, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bizzat yerinde tesbit etmesi ve projelendirme çalışmalarına başlaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
MAHALLEMİZİN GÜZELLEŞMESİNİ İSTİYORUZ
Açıklamalarını sürdüren mahalle sakinleri, “Kısaca bizler mahallemizin güzelleşmesini istiyoruz, ailelerimizle, çocuklarımızla oturabileceğimiz, huzur içinde yaşayabileceğimiz bir çevre istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin gerekli proje, tasarım ve çalışmaları ivedilikle yapmasını ve mahalle sakinleri olarak taleplerimizi yerine getirmesini bekliyoruz.Ayrıca bizler Cımbızdere'de yapılan modern çalışmaları yerinde gördük ve takdir ettik ettik, bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çağrıda bulunuyor ve Çenedere'ye sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.