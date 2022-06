HDP Kocaeli’de bayrak değişimi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli İl Örgütü 4. Olağan kongresi bugün İzmit’te bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Partililerin ilgi gösterdiği kongrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alındı. 2 Arama noktasından geçen partililer kongrenin yapıldığı salona geçti. Kongreye HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Eski Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, CHP Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP İl Yöneticisi Nazım Gençtürk ile Naim Keskin,Saddet Partisi Dilovası Meclis üyesi Salih Adıgüzel, Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İl Yönetimi, Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan, HDP Parti Meclis Üyeleri, TİP Kocaeli Yönetim Kurulu, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş ve çok sayıda partili katıldı.

AYNUR SANTO VE ŞEHABETTİN IŞIK GÖREVE GELDİ

Kongrenin divan başkanlığını Selahattin Yılmaz gerçekleştirirken divan üyeliklerini ise Yekbun Şengül, Yusuf pamukçu, Adile ada ve Yazgül Geçit gerçekleştirdi. Mevcut il Eş Başkanları Mehmet Selim Akboğa ve Leyla Aygün’ün yeniden aday olmadığı kongrede yeni il eş başkanları için Aynur Santo ve Şahbettin Işık seçildi.

“HALKIMIZIN MÜCADELESİNİN BİR SONUCUDUR”

Kongrenin ilk konuşmasının Divan Başkanı Selahattin Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz konuşmasında, “Birileri elbette yenilgiye uğrayacaktır. AKP, MHP faşizmi yürüyecek alan bırakmamıştır bu halka. Dünyanın 17’inci büyük ekonomisi ile bu yönetimi devraldılar, insanlarımız bugün yaşantısında domatesin ve salatalığın kilosu ile mücadele ediyor. Hiçbir yönetimin halkının bu hale düşürmeye hakkı yoktur. Bu kriz halkımızın özgürlük mücadelesinin bir sonucudur. Özgürlük talep eden bir halkın örgütlenmesinden başka seçeneği yoktur. Birbirimize ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Kongremiz bugün ve bundan sonraki süreçte buna hizmet etmemiz. Devasa siyasi gücümüzün örgütümüze ulaşmasına temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 VEKİL 1 BELEDİYE”

Daha sonra kürsüye Mevcut İl Eş Başkanı Leyla Aygün çıktı. Aygün konuşmasında, “İkinci dönemimi tamamlamış bulunuyorum. Bizim için her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bu süreç içerisinde kapısını çaldığımızda bizi gülümseyerek halkımızı, birlikte yol yürüdüğümüz bütün yoldaşlarımıza minnetle şükranlarımı sunuyorum. Bizim için her dönem zorlu bir dönem. HDP umuttur diyoruz. Başımıza ne gelirse gelsin dimdik ayakta duruyoruz. Onları rahatsız etmek için elimizden geleni yaptık. Zor bir dönem daha bekliyor. Edindiğimiz deneyim bize bu yolu gösterdi. İktidar, Batı illerinden güçlenmemizden rahatsız oluyor. Kocaeli’de bir vekil çıkardık bir vekil daha alacağız. Kocaeli’de bir belediye alma imkanımız var onu da alacağız. Ne partimizi kapatma kararları ne de kumpaslar bir sonuç vermeyecek. Onların gücü yeterse anca ismini alabilirler ancak halkımızı yolundan alıkoyamazlar” dedi.

“6’LI MASAYA MECBUR DEĞİLİZ”

Aygün’ün ardından kürsüye İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa çıktı. Akboğakonuşmasını ilk olarak Kürtçe daha sonra Türkçe olarak gerçekleştirdi. Akboğa konuşmasında, “Biz ne ölümlerden korktuk ne de tutuklamalardan korktuk. Ben kişi olarak siyaseti çok seven biri değilim. SHP’de Dilovası belediye başkan aday adayken siyasete girdim. Benim ihtisasım fen alanında. Ama Türkiye’deki koşullarve ortaya koyduğu cebellet sistem nedeni ile ben de siyasete girdim. O günden beri siyasetin içindeyim. Biz asla durmayacağız. İlçelerde kongrelerimizi yaptığımızda bile kapıda GBT yapıyorlardı. Yoldaşlarımızın çalışma azmi bunun işe yaramaz olduğunu gösterdi. 6’lı masaya mecbur değiliz. Türkiye’nin ağır sorunlara karşısında biz elbette tek başımıza yapamayız. Bunları biz en geniş demokratik ittifak ile başarabiliriz. Türkiye’nin temel sorunlarını birlikte çözmek zorundayız. Çağrımız mevcut olan 6’lı masa değil. En geniş mütabakatı oluşturmalıyız” dedi.

“BİRİ DOĞRUYU SÖYLEDİ HEMEN İSTİFA ETTİRDİLER”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu “ Kocaeli il örgütü güzel bir katılımla kongremizi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız görevi bırakıp bayrağı yeni bir yönetime devredecekler. Ankara’da durumlar kötü. Türkiye’de durumlar kötü. Kocaeli’de durumlar kötü. Çok kötü bir ekonomi yönetimi oluşturmuş durumdalar. Ülkenin bir yıl içinde ödemesi gereken borç rakamı 182 Milyar Dolar. Merkez Bankasında ise eksi 53 milyar dolar var. Kur korumalı mevduata koşturdular. 6-7 ayda memlekete 100 milyar lira zarar ettirdiler. Memleketi iflas ettirdiler. Her alanda böyleler. SEKA Fabrikamız vardı kapattılar. Tarım felaket durumda. Bankalar milletin iliğini sömürüyor. Mutfak tüpü 339 lira oldu. Memleketi perişan etmiş durumdalar. En inanılmaz yolsuzlukların yapıldığı bir ülkedeyiz Geçtiğimiz günlerde BBP il başkanı bir açıklama yaptı. Zülüm ittifakı bir programda başkanlarını sinini anmamış Diyor ki ey AKP iktidarı biz vatan millet için sizin hırsızlıklarınıza göz yumuyoruz dedi. Adamı hemen istifa ettirdiler. Ayda yılda biri doğru söylediler. Adamı hemen istifa ettirdiler. Hepsini tek derdi anası görmesin” dedi.

“ALLAH ŞİFA VERSİN”

Aynur Doğan konserine değinen Gergerlioğlu, “Geçtiğimiz günlerde Derince’de Aynur Doğan konseri verilecekti. Herşey tamam. Belediye başkanın paçalarının tutuşması neticesinde iptal edildi. Çayırova Belediyesinin de paçaları tutuştu Kürtçe bir tiyatro oyununu iptal ettiler. Bunlar Kürtçe’den rahatsızlık duyuyorlar. Kürt kimliğine bu haksızlığa devam ettiğiniz sürece biz mücadeleye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde hamile bir kadın. Tişörtünde Selahattin Demirtaş resmi var hemen gözaltına alındı. Esenyurt’ta bir düğünde sarı kırmız yeşil var diye damat dahil bir çok kişiyi tutukladılar. Oldu olacak trafik ışıklarındaki renkleri değiştirsinler diyeceğim onu da yapmışlar Diyarbakır’da. Allah şifa versin. Öyle bir kafa yapısı var ki geçtiğimiz gün bir vaka oldu. İki tane Afganlı atık işçisi gece evine giderken önleri kesildi. Polis gelince gaspçılardan biri kaçıyor ve araba çarpıyor. Medyaya nasıl yansıdı biliyor musunuz? Zafer Partisi Genel Başkanı çıkıyor. “2 tane Afganlı çocuk öldürdü haydi” diyor. Binlerce insan atık tesisini basıyor” dedi.

“TEKME TOKAT GÖTÜRÜYORLAR”

Kocaeli valiliğine ihtar vermek istiyorum diyen Gergerlioğlu, “Körfez ilçe saymanımız ilçede dolaşırken biri koluna giriyor. Diyorlar ki Nurullah seninle çay içeceğiz diyor. Kimsiniz diye soruyor polis diyorlar. Gelmezsen üzülürsün Nurullah diyorlar Artık böyle diyorlar. Son 6 yılda 35 tane kaçırılıp aylarca işkence edilen insanlar var. Parti meclisi üyelerimiz ve yöneticilerimiz bu şekilde kaçırılıyor. Nevroz kutlamalarında ne oldu.. Sakarya’dan gelen bir kardeşimizin koluna girmişler tekme tokat götürüyorlar. Polis otobüsüne bindirmişler. Etkisiz durumdaki Soner’e üst düzey bir yetkili atmadığı yumruk tekme küfür bırakmamış. Soner demişki her şeyi yap ama 1 ay önce ölen anneme küfretme demiş. Polis de öyle mi diyerek küfretmeye devam etmiş. Bu iktidarın gitmesine az kaldı” dedi.

GÜNGÖR ARSALAN CİNAYETİ VE AYDIN ÜNLÜ’NÜN KAFESİ

Kocaeli’de AKP MHP arasında önemli dolapla döndüğünü görüyoruz. Ahbap çavuş ilikleri var. Tramvay kafe var Yenicuma’da. Sahibi kim İl Başkanı Aydın Ünlü. Büyük usulsüzlükler var. Bütün çabalardan sonra biz usulsüzlük yapmayın dedik. Son eski ülkü ocakları başkanı avukat Ersin Kurt. Büyükşehir belediyesinin tüm ihalelerini alıyor. Tramvay giydirme ihalelerini almış. Öldürülen Gazeteci Güngör Arslan bunları yazmış. 3 Şubatta yazmış 19 Şubatta adamı gazetesinde öldürdüler. Savcı iddianameyi hazırladı. Savcı ne diyor biliyor musunuz? Ersin Kurt tetikçi tutarak gazeteci Güngör Arslan’ı öldürtmüştür diyor. Bizim sözümüz dinlenseydi bu hukuksuzluklar durdurulsaydı bunlar olur muydu? Göz göre göre gelen cinayetler var ortada. Kocaeli’de çok büyük haksızlıklar var. İş güvenliği ile ilgili çok büyük sorunlar var. 40 bin iş yeri var 470 denetim var. AKP Milletvekili İlyas şeker çıkıp yok öyle bir şey diyor. Açıkladıkları verilerde var” dedi.

KONUŞMASINI KÜRTÇE GERÇEKLEŞTİRDİ

Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ise, “Faşizme karşı HDP’nin asla boyun eğmediğini eğmeyeceğini bir kez daha gösterdiğiniz için, barışa sahip çıktığınız için hepimize bir kez daha selam olsun” ifadelerini kullanarak konuşmasına Kürtçe devam etti.

“BARIŞ GELECEKSE ÖRGÜTLERİNİ AÇIK TUTAN HDP’LİLER SAYESİNDE”

Ardından kürsüye Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü CHP eski Milletvekili Bekir Yurdagül Çıktı. Yurdagül konuşmasında, “Edirne’de rehin tutulan genel başkan başta üzere tüm babaların babalar günün kutluyorum diyen Bu korku ikliminde, bu şiddet ortamında HDP’nin kapılarının açık tutulması, örgütlerde görev alınması çok büyük bir özveri. Görev yapan arkadaşlarımı kutluyorum. Kelle koltukta mecliste görev yapan arkadaşlarımı da kutluyorum. Yarın bu ülkeye demokrasi gelecekse, barış gelecekse örgütlerini açık tutan HDP’liler sayesinde olacak. Önümüzde bir süreç var. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. En geç bir yıl içinde sandık önümüze gelecek. BU denklemde kim HDP’yi dikkate almıyorsa o kriptoAKP’lidir tek adam rejimini savunmaktadır. Bu süreçte HDP masada olmalı. HDP ile beraber muhalefet Cumhurbaşkanı adayını belirlemeli. Herkes aklını başına almalı. HDP’nin beklentileri dikkate alınmalıdır. Bugün bir ilk yaşandı CHP il Başkan vekili ve yardımcı arkadaşımız kongreye geldi. HDP için de önemli kongre için de önemli. BU iş birliği önümüze ki süreçte devam etsin. Tüm demokrasi güçleri sınıfsal olaylarda omuz omuza birlikte görev yapabilsinler” ifadelerini kullandı.

“GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Daha sonra kürsüye çıkan EMEP il Başkanı Arzu Erkan, “İktidar kitle desteği azaldıkça baskı ve zoru arttırıyor. Baskı ve zor tartışılırken tek adam rejimi iktidarda kalabilmek için her şeyi göze alı denir. Her şeyi yapamayacağını biliyoruz, bunu sınırlayacak olan tek şey bu salonda yan yana gelenler emek ve demokrasi güçleri onların kararlıca vereceği mücadele her şeyi yapacak olsaydı bu kongre yapılabilir miydi? Bu memleketin demokrasi güçlerini örgütleyebilirler miydi? Bu memlekette emek demokrasi mücadelesi verenler var. Gerek HDP’ye yönelik saldırılar, gerek sol sosyalist oluşumlara yönelik saldırıların altında yatan tek bir şey var. Bu ülkede geniş emekçi yığınlarına gözdağı vermeye çalışıyor. Bütün bu saldırılar karşısında umudu yeniden yeşertmeye ihtiyacımız var” dedi.

ASİL YÖNETİM KURULU

Aynur Santo

Şahabettin IŞIK

İbrahim GÜLER

Selda İLGÖZ

Abdülkerim DEMİR

Nigar DOĞAN

Nuri TAN

Zeytun ÇAĞKURT

Coşku Ova ŞEYHOĞLU

Behice Bora BAYRAM

Ali ÇELİK

DİSİPLİN KURULU

Mehmet AKGÜL

Elvan ORKUN

Arif DEMİRKAYA