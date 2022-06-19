Kandıra yolunda feci kaza: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan Mert Özünlü idaresindeki 34 PU 2247 plakalı otomobil, Kırkarmut sapağında hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen Cengiz Uçar idaresindeki 81 DD 035 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra Abdullah Sadıç idaresindeki 54 VY 971 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 81 plakalı araçta bulunan sürücü Cengiz Uçar ve sınavdan döndüğü öğrenilen 2 kızı yara almazken yine Kandıra’dan İzmit’e sınav için gittikleri öğrenilen Abdullah Sadıç ve kızları Yasenur ile Yasemin Sadıç ve 34 plakalı araç sürücüsü Mert Özünlü yaralandı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan Abdullah Sadıç ve kızları Yasenur ile Yasemin Sadıç, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü Mert Özünlü ve diğer yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan İzmit Kandıra yolu, kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.