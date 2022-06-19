Kandıra yolunda feci kaza: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan Mert Özünlü idaresindeki 34 PU 2247 plakalı otomobil, Kırkarmut sapağında hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen Cengiz Uçar idaresindeki 81 DD 035 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra Abdullah Sadıç idaresindeki 54 VY 971 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. 81 plakalı araçta bulunan sürücü Cengiz Uçar ve sınavdan döndüğü öğrenilen 2 kızı yara almazken yine Kandıra’dan İzmit’e sınav için gittikleri öğrenilen Abdullah Sadıç ve kızları Yasenur ile Yasemin Sadıç ve 34 plakalı araç sürücüsü Mert Özünlü yaralandı.
ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan Abdullah Sadıç ve kızları Yasenur ile Yasemin Sadıç, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü Mert Özünlü ve diğer yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan İzmit Kandıra yolu, kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.