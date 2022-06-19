Ümit Özdağ Kocaeli’de! “10 milyon kaçağı gerekirse zorla göndereceğiz”

Zafer Partisi Kocaeli İl Kongresi parti il binasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık tek aday olarak yarıştı. Kongreye Özdağ ve Çalık’ın yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can, Zafer Partisi GİK Üyesi Hasan Basri Akşener, GİK Üyesi Jülide Sarıoğlu Kurtoğlu, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Özdağ’ın oğlu Alp Özdağ ise babasını kongrede hiç yalnız bırakmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Vedat Çalık, “7 aylık Zafer Partisi Kocaeli İl Teşkilatı olarak mizacım ve yapım gereği salon adamı değilim, sokaklarda daha etkin çalışan bir kardeşinizim. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Birinci olağan kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

"SESSİZ İSTİLAYA SES ÇIKARMAMAKLA VATANIMIZI TESLİM ETMEKTEDİRLER"

Çalık’ın ardından söz alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Zafer Partisi bundan 10 ay önce kurulurken bize ‘Değişik yerlerde zaten 120 parti var. Niye siz kuruyorsunuz?’ diye sorulmuştu. Aradan 9-10 ay geçti artık kimse bu soruyu sormaya cesaret edemiyor. Çünkü Türkiye’de 2 parti olduğu ortaya çıktı. Bir yandan sarı muhalefetleriyle düzen partileri bir yanda Zafer Partisi. Bir partiyi kategorize etmek için belli ölçütler vardır. Bu partilerin duruşlarını bu ölçütler doğrultusunda ortaya koyarsınız.Düzen partileri 10 milyon kaçağın ülkemizde kalmasıyla ilgili sarı bir muhalefet sergilemişlerdir. ‘Gönüllü olanları göndereceğiz’ diyerek Türk halkına yalan söylemişlerdir. Sessiz istilaya ses çıkarmamakla vatanımızı teslim etmektedirler. Gerekirse zorla 10 milyon kaçağın 10 milyonunu göndereceğiz” dedi.

"ATATÜRK ÇİZGİSİNDE MİLLİ ÜNİTER DEVLET İSTİYORUZ"

Muhalefet partileri ile farklı noktalarda da ayrıldıklarını belirten Özdağ, “Biz bu muhalefetle sadece burada mı ayrılıyoruz hayır. Bakın AK Parti diyor ki Türkiye’yi yeniden kuracağız. 1921 anayasasını esas alacağız diyor. 6'lı masa 1921 anayasasını çıkış noktası olarak alacağız diyor. 1924 ve sonraki anayasalarımızı daraltıcı anayasa olarak nitelendiriyorlar. Türk siyasetinde iki çizgi vardır bunlardan biri özerkçiyken diğeri kuvvacıların çizgisidir, milli ve üniter devletçidir. Diğer partiler özerkçiyken biz Atatürk çizgisinde milli üniter devlet istiyoruz. Bize soruyorlar ‘ya sizin sığınmacıları yollamak dışında hiçbir politikanız yok mu? Ekonomiyle ilgili ne diyorsunuz?’ diye. Diğer partilerin bir politikası olduğunu gösterin anlayalım. Biz hiç olmazsa Türkiye’nin en önemli sorununu nasıl çözeceğimizi ortaya koyduk” dedi.

"GERÇEK BİR KALKINMA POLİTİKASIYLA YOLA ÇIKIYORUZ"

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Özdağ, “Ekonomide AK Parti 20 senedir ülkeyi yönetiyor. Gelmiş oldukları noktada Nebati’ye soruyorsun ‘Gözlerimin içine bak’ diyor. Kılıçdaroğlu’na soruyorsun o da ‘Babacan hazırlayacak’ diyor. Biz orada da Neoliberal partilerden ayrılıyoruz. Biz gerçek bir kalkınma politikasıyla yola çıkıyoruz. Türkiye’yi tüketen ülkeden üreten ülkeye çıkaracağımızı söylüyorum. Ekonomi politikalarımızı daha etkin bir şekilde anlatacağız. Şimdi duyuyoruz ki 6'lı masa da devlet planlama teşkilatı kuracaklarını, geri gönderme politikası yapacaklarını söylüyorlar. Bu 6'lı masadan sığınmacıların nasıl döneceğini hem de getirenler o masada otururken nasıl bir dönüş projesi çıkar?Zafer Partisi belirli bir mesafe kaydettikten sonra muhalefet nasıl yapılır, politika nasıl savunulur bunu tüm Türkiye’ye öğretmeye başladı” dedi.

ZAFER BİZİM OLACAK, ZAFER İNANANLARIN OLACAK

Son olarak Özdağ, “Türk gençliğinden başlayarak Türk milleti, Zafer Partisi’nin arkasında saf tutmaya başlamıştır, bu seçime kadar artarak devam edecektir. Bizim kaydettiğimiz bu hızlı ilerleme karşısında gerek saray gerek sarı muhalefet panik içerisinde. Bakın divan üyelerimizin de paylaştığı bir videoda bir eski CHP milletvekili diyor ki ‘Bu anketin en göze çarpan tarafı Zafer Partisi’nin 4.1 çıkmış olması.’ ama buna inanamamışlar anketi ertelemişler. Yine 4.1 çıkmışlar. Biz 4.1 gibi bir rakamı kabul etmiyoruz. Bunun çok üstünde olduğunu da biliyoruz. Saha bunu gösteriyor, halkın sevgisi gösteriyor. Hiçbir parti için anket tekrarlamayan şirketler bizim oylarımızı başka partilere dağıtmaya başladılar. Bizi 2 bandında gösteren kamuoyu şirketinin sahibi Konya kongresinde haber yolladı. 6'nın üstünde çıkıyor ama açıklayamayacağım diyor. Oylarımızı dağıtabilirsiniz ama sandıkta kimseye dağıttırmayacağız. Mücadelemiz makam mücadelesi değil vatan mücadelesi Türkiye’yi Türksüzleştirme karşısında mücadele ediyoruz. Zafer bizim olacak, zafer inananların olacak” şeklinde konuştu.

YÖNETİM LİSTESİ

Vedat Çalık

Nazmi Çolak

Zeynep Saner Alkan

Ayça Tokkuşoğlu

İsmail Uysal

Ali Poyraz

Ali Kemal Yusuf

Mümin Kozan

Fatih Üzülmez

Bekir Gündoğdu

Taner Kahraman

Ahmet Şahin

Onurcan Gül

Emre Yüksel

Mehmet Kalaycıoğlu

Yaşar Eroğlu

Atalay Serhan Doğan

Sabriye Işıklı

Mehmet Fidancı

Murat Ercan

Barışcan Kıraç

Kadriye Ülker Çalık

Ali Kemal Baştürk

Mehmet Safa Kahraman

Ceyhan Beyhan Topçu

Mehmet Üzülmezi

Emrah Gülümser

Gülşah Gülümser

Pınar Hızlı

Saltuk Buğrahan

Sedat Tiryaki

Gökhan Savaş