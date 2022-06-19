19 Haz 2022 - 16:21- Gündem G: 19 Haz 2022 - 16:28

Kandıra'da 5 plajda denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı 5 plajda denize girmenin yasaklandığını duyurdu
Kandıra'da 5 plajda denize girmek yasaklandı mask

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda şöyle denildi: "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Sarısu, Uzunkum, Tuzağzı, Dikili ve Babalı plajlarında denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın Kandıra ilçemizde bulunan diğer sahillerimizde mantar dubalar içinde, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri önemle rica olunur."

19 Haz 2022 - 16:21 Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Lolo - Yasak yerde denize girmenin cezası nedir.kac kişiye yasak yerde denize girdi ceza kestiniz .madem öyle yasak koyuyorsun git denize girenlere ceza kes laf ebeligi yapma.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Haziran 17:50
01

Alper - Kardeşim herkes bodruma marmarise gidemiyor işte. Yasaklamayı bırak oralara cankurtaran istihdam et. Sizinki hizmet değil eziyet.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Haziran 17:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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