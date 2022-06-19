Kandıra'da 5 plajda denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda şöyle denildi: "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Sarısu, Uzunkum, Tuzağzı, Dikili ve Babalı plajlarında denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın Kandıra ilçemizde bulunan diğer sahillerimizde mantar dubalar içinde, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri önemle rica olunur."