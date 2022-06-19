3 saatlik kesinti isyan ettirdi

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan okuyucumuz elektrik kesintisine tepki gösterdi. Okuyucumuz konuyla ilgili olarak, Körfez'de Güney Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nde 3 saattir ne yazık ki elektriğimiz yok. Bu sıcakta elektriksiz kaldık. Lütfen yetkililer bir çözüm bulsun" şeklinde konuştu.