19 Haz 2022 - 20:25- Siyaset G: 19 Haz 2022 - 20:28

Divan başkanı kongre sonrası gözaltına alındı

HDP'nin bugün gerçekleştirilen 4. Olağan İl Kongresi'nin ardından kongrenin divan başkanlığını yapan Selahattin Yılmaz gözaltına alındı
Divan başkanı kongre sonrası gözaltına alındı mask

HDP örgütü 4. Olağan İl Kongresi bugün İzmit'te gerçekleştirildi. Kongrenin Divan Başkanlığını üstlenen Selahattin Yılmaz, kongrenin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yılmaz’ın gözaltı gerekçesi henüz açıklanmazken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

"YILMAZ'I SERBEST BIRAKIN"

Gözaltı bilgisini sosyal medya hesabından duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Emniyeti'ni etiketleyerek, "Selahattin Yılmaz'ı serbest bırakın" dedi. Gergerlioğlu'nun açıklaması şöyle: "Kocaeli kongremiz sonrası kongre divan başkanı, PM üyemiz Selahattin Yılmaz gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz'ı serbest bırakın, özgürlüğünü gasp etmeyin."

19 Haz 2022 - 20:25 - Siyaset

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