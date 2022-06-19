Divan başkanı kongre sonrası gözaltına alındı

HDP örgütü 4. Olağan İl Kongresi bugün İzmit'te gerçekleştirildi. Kongrenin Divan Başkanlığını üstlenen Selahattin Yılmaz, kongrenin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yılmaz’ın gözaltı gerekçesi henüz açıklanmazken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
"YILMAZ'I SERBEST BIRAKIN"
Gözaltı bilgisini sosyal medya hesabından duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Emniyeti'ni etiketleyerek, "Selahattin Yılmaz'ı serbest bırakın" dedi. Gergerlioğlu'nun açıklaması şöyle: "Kocaeli kongremiz sonrası kongre divan başkanı, PM üyemiz Selahattin Yılmaz gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz'ı serbest bırakın, özgürlüğünü gasp etmeyin."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.