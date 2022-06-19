19 Haz 2022 - 22:00- Gündem G: 19 Haz 2022 - 22:46

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı değişti
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı değişti mask

Edinilen son dakika haberine göre HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı.

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Ferhat KAPICI Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı‘na atandı.

19 Haz 2022 - 22:00 - Gündem

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