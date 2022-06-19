19 Haz 2022 - 23:04- Asayiş G: 19 Haz 2022 - 23:10

İki aile arasında silahlı çatışma: 1ölü, 2 yaralı

Körfez Esentepe Mahallesinde daha önceden düğünde tartışan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tabancayla yaralarken 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İki aile arasında silahlı çatışma: 1ölü, 2 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre Körfez Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, geçen hafta Kandıra'da bir düğünde karşılaşan iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflardan Tarık Öztürk ve kuzeni Tayfur Dağtekin, Şencan ailesinin evine gelerek konuşmak istedi. Kapı önünde iki aile arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında taraflar birbirine tabancalarla ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin çeşitli yerlerinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve ağır yaralı olan Gülten Şencan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19 Haz 2022 - 23:04 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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