Kamuran Akşar’a ÇOK YAKIŞTI!

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Kocaelispor’un unutulmaz futbolcularından Kamuran Akşar için İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen U-11 yaş futbol turnuvasının açılışı birbirinden güzel görüntülere sahne oldu. Açılış gününde yer alan Akşar ailesinin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

YOĞUN KATILIM

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in himayelerinde düzenlenen turnuvanın açılışına Merhum Kamuran Aşkar’ın eşi Nesrin Akşar, oğlu Gökhan Akşar, Kamuran Akşar’ın Kocaelispor’dan takım arkadaşları Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş, taban birlikleri başkanları, kulüp başkanları, teknik direktörleri, çok sayıda spor adamı, futbolcuları

katıldı.

AKŞAR AİLESİ MUTLU VE GURURLU

Son derece duygusal anlara sahne olan etkinlikte konuşan Kamuran Aşkar’ın eşi Nesrin Akşar, Başkan Hürriyet’e ve organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını sundu ve “Şu an yaşadığım duygunun kelimelerle tarifi yok. Çok kıymetli başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye, turnuvada emeği geçenlere ve buradaki herkese saygı ve şükranlarımı sunarım dedi. Kamuran Akşar’ın oğlu Gökhan Akşar ise Akşar ailesi olarak büyük bir gurur duyduklarını belirtti ve Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

HÜRRİYET: İZMİT UNUTMAZ, UNUTMAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasının başında Kamuran Akşar’ın biyografisini aktardı ve “Kocaelispor’umuzun ve Türk futbolunun çınarlarından Kamuran hocamızı geçen yıl kaybettik. Hizmetleri ve kazandırdıkları için ne kadar teşekkür etsek az. İzmit Belediyesi olarak bir misyonumuz var. İzmit’imize, şehrimize önemli hizmetlerde bulunmuş değerlerimizi hatırlıyor ve İzmit Unutmaz diyoruz. Kamuran hocamızı da onun gibi nice değerleri hatırlayacağız. Turnuvamızın 28 Haziran’daki finaline de hepinizi davet ediyorum” dedi.

FİNAL 28 HAZİRAN’DA

Cephanelik Stadı’ndaki organizasyonda toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve ardından ilk gün maçlarına geçildi. Oldukça heyecanlı ve geçen mücadeleler 1 hafta sürecek ve 32 takımlı turnuvanın finali 28 Haziran’da Cephanelik Stadı’nda gerçekleşecek. Futbol şöleninde ilk 3 gün 16’şar maç oynanacak. Perşembe günü ise elemelere geçilecek.