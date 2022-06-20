“Bize duyulan güveni boşa çıkartmayacağız”

Geçtiğimiz haftalarda MHP Gölcük İlçe Başkanlığı görevine atanan Derya Aksoy Çavdar için ‘Göreve Başlama Töreni’ düzenlendi. Önceki gün MHP İlçe binası önünde düzenlenen tören ile MHP İlçe Başkanı Derya Aksoy Çavdar, başkanlık görevine resmen başlamış oldu. Tören Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Hoca Yaşar Ar açılış duası yaptı.

YOĞUN KATILIM

Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı MHP Meclis Üyesi Bahattin Erbay, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve yönetimi, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetimi, BBP İlçe Başkanı Şahin Akpınar ve yönetimi, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Taner Koç, belediye meclis üyeleri, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

“TÜM HEMŞERİLERİMİZE AÇIK”

Törende ilk konuşan MHP İlçe Başkanı Derya Aksoy Çavdar, “MHP’nin yıllardır önemli kalelerinden biri olan Gölcük’te bizler üzerimize düşeni yaparak bizlere duyulan güveni boşa çıkarmayacağız. Mücadelemiz yalana karşı doğrunun, sahteliğe karşı sadakatin, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakı, Cumhur İttifakı’nın başarısı için olacaktır. MHP Gölcük İlçe Başkanlığının kapıları 7 gün 24 saat tüm hemşerilerimize açık olacaktır” dedi.

“İTTİFAKIMIZIN ÖZÜMSENDİĞİ İLLERDEN”

Ardından söz alan Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Parti binasından aşağıya baktığımız zaman gördüğüm bu kalabalık ve coşku, gerçekten Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına tekabül eden 2023 seçimleri öncesinde coşkunun ve heyecanın ilçemizde dipdiri ayakta olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Cumhur İttifakı’nın en iyi anlaşıldığı, özümsendiği illerin başında Kocaeli ve teşkilatları geliyor. Kocaeli Teşkilatlarının başında da Gölcük her zaman temayüz etmiştir” dedi.

“MHP’YE TARİHİ OY KAZANDIRACAĞIZ”

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ise, “Önümüzde Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yapılacak 2023 seçimleri var. Bu seçimlerde Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz, Cumhur İttifakı’nı mecliste çoğunluğu sağlayacak şekilde temsil ettireceğiz ve en önemlisini söylüyorum MHP’ye tarihi oy kazandıracağız. Kafanızı nereye çevirseniz MHP’yi göreceksiniz. Fitne fesada düşen bizden değildir” dedi. Ardından il ve ilçe protokolü tarafından yenilenen Ülkü Ocakları İlçe binasının açılış kurdelesi kesildi.