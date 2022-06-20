Yeniden Aydınlanma’nın paneline Genel Başkan Konuşkan katıldı

Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Şubesi’nin bu yıl düzenlediği ikinci panel Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Panel için 3 ayrı konuda 3 ayrı konuşmacı sunum yaptı. Panelin ilk konusu olan ‘Sendikaların Tarihi ve Bugünü’ konusunu Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Selçuk Pınar dile getirdi. Daha sonra Adem Arı, ‘Yöremizin Tabii Kaynak ve Güzellikleri Hakkında Proje’ başlıklı sunum yaptı. Üçüncü olarak da ‘İlkelerin Gücü’ konusunu Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin tek tek açıkladı. Panel sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi. Ardından Yeniden Aydınlanma Derneği Genel Başkanı Halil Konuşkan, dernek binasını ziyaret etti.

YOĞUN KATILIM

Panele Yeniden Aydınlanma Derneği Genel Başkanı Halil Konuşkan, Genel Merkez Yöneticisi Pınar Özkan, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve Yöneticileri Cemil Uslu, Erol Derin ve Abdullah Akgül, ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl ve yönetimi, Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Arha, AZERGENÇ Derneği Başkanı Sinan Çalışkan ve Başkan Yardımcısı Güneş Şahin, Aydınlar Ocağı eski Başkanı Ahsen Okyar, BAYSAD Yöneticisi Mustafa Söğüt, Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Sevinç Akdemir, Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Şubesi yönetimi ve üyeleri katıldı.