DEVA Kocaeli’yi miting heyecanı sardı

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin bütün parti teşkilâtını heyecanlı bir telaş sardı. Uzun ve yorucu bir sürecin sonucunda ancak alınabilen miting izninin ardından, ertesi gün Genel Başkan Ali Babacan’ın Esenler İlçe Binası açılışında Gebze Mitingi’ni ilan etmesi partide büyük bir sevince neden oldu. Gaziantep’teki ilk mitingin ardından ikinci miting için Gebze’nin seçilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden İl Başkanı Adem Koç, “Bu aynı zamanda Genel Merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın Kocaeli’ye olan güveninin ve Kocaeli teşkilâtının başarılarının takdir edilmesinin bir sonucudur” dedi.

“KENTİN DÖRT BİR YANI BAYRAM YERİ”

Koç, “Arkadaşlarımız her gün ilçelerinin dört bir yanında kurdukları stantlarla, hemşerilerimizi 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de Gebze Yeni Adliye Binası yanındaki Mevlana Kapalı Pazarı Otoparkı meydanında gerçekleştireceğimiz Gebze Mitingi’ne davet ediyorlar. Kentimizin dört bir yanı bu sevinçle bayram yerine döndü. Şu ana kadar halkımızdan müthiş bir teveccüh ve ilgi görüyoruz. Allah’ın izniyle Gaziantep Mitingi’nde 45 binden fazla insanı toplayan DEVA Partisi; Gebze İlçe mitinginde hemşerilerimizin de desteğiyle bu sayıyı çok daha yükseklere taşıyacak, buna inanıyor ve hemşerilerime güveniyorum” dedi.