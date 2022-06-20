Ford Otosan’dan büyük başarı    

Türkiye’nin otomotiv sektörünün öncü gücü Ford Otosan, üst üste 7 senedir Türkiye’nin, 11 senedir de otomotiv sektörünün ihracat liderliğini elden bırakmıyor. Otomotiv alanında yenilikçi teknolojilere yatırımları, üretim ve istihdam gücü ile Türkiye’ye sağladığı katkıları her geçen gün büyüyen Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda ikinci en büyük sanayi kuruluşu olurken İngiltere merkezli marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance listesinde ise Türkiye'nin en değerli 3. markası unvanına erişti.

GELECEĞE LİDERLİK

Ford Otosan’ın arka arkaya kaydettiği başarıları değerlendiren Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, şirketin 2022 yılının ilk çeyreğinde de ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini %32,8 payla sürdürdüğünü ve toplam pazarda %10 payla 3'üncü sıradaki konumunu koruduğunu belirtti. Ford Otosan’ın bu başarılarında geçmişten beri yaptığı yatırımların ve yenilikçi vizyonunun rolüne dikkat çeken Özyurt şunları söyledi:

NİTELİKLİ İNSAN

“Otomotiv sanayisinin öncü gücü ve Türkiye’nin ihracat şampiyonu şirketi Ford Otosan, otomotiv sektöründeki elektrikli, bağlantılı, otonom dönüşüme liderlik ederken ülkemiz için de katma değer yaratmaya devam ediyor. Geleceğin otomotiv trendlerini yaratırken ülkemize yaptığımız yatırımlar, üretim gücümüz, nitelikli insan kaynağımız ve sunduğumuz ürün ve hizmetler sayesinde küresel ölçekte sektörümüzde yaşanan zorluklara rağmen 2021’i tarihimizin en başarılı yıllarından biri olarak tamamladık. 2011 yılından bu yana otomotiv sektöründe ihracat lideriyiz.

YENİ NESİL ARAÇLAR

Bu yıl da ilk altı ayda elde ettiğimiz başarılar, gerek Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyemize katarak yurt dışı operasyonlara açılmamız gerek kısa süre önce Transit efsanemizi elektriklendirmemiz, önümüzdeki yıl da şampiyonluğu elden bırakmaya niyetimizin olmadığını gösteren gelişmeler. İki ülkede dört fabrikamızda üreteceğimiz yeni nesil araçlarla Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi haline gelirken Ford Otosan’ın bu başarılarında emeği bulunan değerli çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.”

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

Üretim, inovasyon ve Ar-Ge’deki yetkinliği sayesinde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümesini sürdüren Ford Otosan, 2021’de ortaya koyduğu 2 milyar euro’luk yatırımı ile geleceğin otomotiv teknolojilerini üretiyor. Bugün 8 milyar dolara ulaşan cirosu ve 14 bin 500’den fazla çalışanı ile binek otomobil, ticari araç ve ağır ticari araç segmentine ek olarak akıllı mobilite çözümleri de sunan Ford Otosan, Türkiye otomotiv ekosisteminin elektrikli, bağlantılı, otonom araçlardaki dönüşümüne de liderlik ediyor.