Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu  

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık % 117,31, aylık % 7,45 arttı. Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre % 7,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 59,01, bir önceki yılın aynı ayına göre % 117,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %52,83 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde % 6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %7,54 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde % 63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde % 126,20 artış gerçekleşti.
7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %26,31 ile veteriner harcamaları ve %40,33 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, % 241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve % 189,26 ile enerji ve yağlar oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, % 3,25 ile makine bakım masrafları ve % 3,74 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, % 10,97 ile bina bakım masrafları ve % 10,04 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup % 1,85 ile veteriner harcamaları oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.