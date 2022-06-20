Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu  

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık % 117,31, aylık % 7,45 arttı. Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre % 7,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 59,01, bir önceki yılın aynı ayına göre % 117,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %52,83 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde % 6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %7,54 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde % 63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde % 126,20 artış gerçekleşti.

7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %26,31 ile veteriner harcamaları ve %40,33 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, % 241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve % 189,26 ile enerji ve yağlar oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, % 3,25 ile makine bakım masrafları ve % 3,74 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, % 10,97 ile bina bakım masrafları ve % 10,04 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup % 1,85 ile veteriner harcamaları oldu.