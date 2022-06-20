Trendyol, Tarkan ile ikinci kez bir arada

Trendyol’un Megastar Tarkan’ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı. Tarkan’ın bir bağlama ustası ile sohbetiyle başlayan ve Trendyol’un gece gündüz çalışan esnaf, KOBİ ve üreticilerin her zaman yanında olduğu vurgusunun yapıldığı filmde Tarkan, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısını seslendirdi.