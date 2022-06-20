Trendyol’un Megastar Tarkan’ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı. Tarkan’ın bir bağlama ustası ile sohbetiyle başlayan ve Trendyol’un gece gündüz çalışan esnaf, KOBİ ve üreticilerin her zaman yanında olduğu vurgusunun yapıldığı filmde Tarkan, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısını seslendirdi.
20 Haz 2022 - 14:56- Ekonomi Güncelleme: 20 Haz 2022 - 14:57
Trendyol, Tarkan ile ikinci kez bir arada
Trendyol’un Megastar Tarkan’ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı. Tarkan’ın bir bağlama ustası ile sohbetiyle başlayan ve Trendyol’un gece g...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.