Güçlü şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle destekleyen Turkcell, yerli Li-iyon batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında, 2022-2025 yılları arasında Turkcell şebeke altyapısında ASPİLSAN Enerji tarafından milli teknolojiyle yerli olarak üretilen lityum bataryalar kullanılacak.
20 Haz 2022 - 14:57- Ekonomi Güncelleme: 20 Haz 2022 - 14:59
Turkcell ile ASPİLSAN Enerji’den stratejik iş birliği
Güçlü şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle destekleyen Turkcell, yerli Li-iyon batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile stratejik bir iş bir...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.