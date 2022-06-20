Turkcell ile ASPİLSAN  Enerji’den stratejik iş birliği  

Güçlü şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle destekleyen Turkcell, yerli Li-iyon batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında, 2022-2025 yılları arasında Turkcell şebeke altyapısında ASPİLSAN Enerji tarafından milli teknolojiyle yerli olarak üretilen lityum bataryalar kullanılacak.