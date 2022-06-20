20 Haz 2022 - 14:59- Ekonomi G: 20 Haz 2022 - 15:00

Aksigorta iki ödül aldı  

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, Turkey Customer Experience Awards’ta müşterilerinin hayatı...
Aksigorta iki ödül aldı   mask

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, Turkey Customer Experience Awards’ta müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeleri ile iki farklı kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin dijitalleşme ve teknoloji kullanımıyla yeni bir boyut kazandığını vurgulayan Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Aksigorta olarak, müşteri odaklı projelerimizin ödülle taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.
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20 Haz 2022 - 14:59 - Ekonomi

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