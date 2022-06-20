Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, birçok sektörden ve 42 farklı ilden 600 KOBİ, 12 kurumsal müşteri ve birçok pazaryeri müşterisinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada ortaya çıkan müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak yatırımlarına devam ediyor. KOBİ’lerin büyük bir kısmının e-ticaret ile birlikte satıcı olduğunu ve KOBİ’lerin de dijitalleşme sürecine girdiğini belirten Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “2021’de e-ticaret hacmi yüzde 69 artış yaşadı. Bu artış, Türkiye’de e-ticaret sektörünün gelişiminin hızlandığını gösteriyor” dedi.
20 Haz 2022 - 14:59- Ekonomi Güncelleme: 20 Haz 2022 - 15:01
Dijitalleşen KOBİ’ler dijital çözümler istiyor
Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, birçok sektörden ve 42 farklı ilden 600 KOBİ, 12 kurumsal müşteri ve birçok pazaryeri müşteri...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.