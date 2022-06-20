20 Haz 2022 - 14:59- Ekonomi G: 20 Haz 2022 - 15:01

Dijitalleşen KOBİ’ler dijital çözümler istiyor  

Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, birçok sektörden ve 42 farklı ilden 600 KOBİ, 12 kurumsal müşteri ve birçok pazaryeri müşteri...
Dijitalleşen KOBİ’ler dijital çözümler istiyor   mask

Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, birçok sektörden ve 42 farklı ilden 600 KOBİ, 12 kurumsal müşteri ve birçok pazaryeri müşterisinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada ortaya çıkan müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak yatırımlarına devam ediyor. KOBİ’lerin büyük bir kısmının e-ticaret ile birlikte satıcı olduğunu ve KOBİ’lerin de dijitalleşme sürecine girdiğini belirten Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “2021’de e-ticaret hacmi yüzde 69 artış yaşadı. Bu artış, Türkiye’de e-ticaret sektörünün gelişiminin hızlandığını gösteriyor” dedi.
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20 Haz 2022 - 14:59 - Ekonomi

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