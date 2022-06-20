Kuveyt Türk’ten araştırma raporları

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, bu yılın başında kurduğu Fikrinn Platformu’nda, günümüzün trend konu ve kavramlarına ilişkin araştırma raporları yayınlıyor. Kuveyt Türk, detaylı şekilde hazırladığı ‘No-Code ve Low-Code’, ‘Kripto Paralar’ ve ‘Metaverse’ araştırma raporlarıyla yükselen trend ve teknolojileri herkese açık bir şekilde mercek altına alıyor. Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ““Dünya çapında gelişen trendleri ve yenilikçi teknolojileri izliyor, rapor olarak sunuyoruz” dedi.