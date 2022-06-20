Gazoz, Trendyol’un reklamında oynadı  

Trendyol, Türk sporuna ve sporcularına verdiği desteği bu yılki Babalar Günü için özel olarak hazırladığı reklam filmine de taşıdı. Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve babasının kamera karşısına geçtiği reklam filminde çocuklarını yeni ufuklara yönlendiren, onlara yol gösteren ve güven veren babalara minnet duygusu konu ediliyor. Filmde Mete Gazoz’un başarı hikayesinin ardındaki en büyük destekçisinin babası olduğu duygusal bir dille anlatılırken, babalar için en güzel hediyenin, aslında çocuklarının varlığı olduğunun altını çiziliyor.