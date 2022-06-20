Türkiye’de açık ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturma hedefiyle yola çıkan küresel teknoloji markası Togg ile teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin ortaklaşa hazırladığı Mobilite Hızlandırma Programı’nı başarıyla tamamlayan 10 girişimci, yatırımcıların karşısına çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Demo Günü’nde, girişimciler yatırım alma fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı.
20 Haz 2022 - 15:01- Ekonomi Güncelleme: 20 Haz 2022 - 15:02
Geleceğin girişimcileri yatırımcılarla buluştu
Türkiye’de açık ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturma hedefiyle yola çıkan küresel teknoloji markası Togg ile teknoloji ve inovasyon...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.