20 Haz 2022 - 15:01- Ekonomi G: 20 Haz 2022 - 15:02

Geleceğin girişimcileri yatırımcılarla buluştu

Türkiye’de açık ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturma hedefiyle yola çıkan küresel teknoloji markası Togg ile teknoloji ve inovasyon...
Geleceğin girişimcileri yatırımcılarla buluştu mask

Türkiye’de açık ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturma hedefiyle yola çıkan küresel teknoloji markası Togg ile teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin ortaklaşa hazırladığı Mobilite Hızlandırma Programı’nı başarıyla tamamlayan 10 girişimci, yatırımcıların karşısına çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Demo Günü’nde, girişimciler yatırım alma fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı.
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20 Haz 2022 - 15:01 - Ekonomi

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