20 Haz 2022 - 15:03- Gündem G: 20 Haz 2022 - 15:26

200 gram ekmek 4 TL oluyor

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, ekmek fiyatlarıyla ilgili güncellemenin ay sonuna kadar tamamlanacağı ve yapılan maliyet hesabının ardından ekmeğin 4 TL’den satılacağını duyurdu. Sarı ay sonuna kadar 200 Gramlık ekmeğin 4 TL olacağını belirtti
200 gram ekmek 4 TL oluyor mask
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Kocaeli Fırıncılar Odası ekmeğin maliyetinin artması gerekçesiyle 26 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ekmek fiyatını güncellemiş ve 250 gramı 3 TL’den satılan ekmeğin gramajını 200’e indirilmişti. Artan maliyetler yüzünden fırıncı esnafının sıkıntı yaşadığını belirten Ali Sarı, zammın artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

BİRÇOK İLDE BAŞLADI

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Bu zam kaçınılmazdı. Son ana kadar dayanmaya çalışıyoruz ama artan maliyetler bizi zam yapmak durumunda bırakıyor. Düzce, Bursa, Antalya, Hakkari, Rize gibi pek çok ili ekmeği 4 TL yaptı. Önümüzdeki hafta da Sakarya’da ekmeğin 4 TL’ye yükseleceğini duyduk. Bizde ay sonu itibariyle 200 gram ekmeğin fiyatını 4 TL yapacağız” dedi.

 

20 Haz 2022 - 15:03 Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Wallace Emre. - yemeyin ekmek zararlı yağ zararlı şeker zararlı sigara alkol zararlı.Isınmayın doğalgaz pahalı soğukta vucut ısıtmaya çalışırken enerji harcar fit kalırsınız.Elektrik pahalı açmayın romantik anları daha fazla yaşayın.Mazot pahalı sağa sola gitmeyin eşiniz çocuğunuzla 4 duvar arasında yeni etkinlikler yapın.Yaparsa ak parti yapar.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 15:32
01

Hakan - Nasıl iyi mi Yeni Türkiye.

Ah halkım ah nasıl kandırıldın 2 dua edip namaz kılana.. Yazık..

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 15:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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