200 gram ekmek 4 TL oluyor

Kocaeli Fırıncılar Odası ekmeğin maliyetinin artması gerekçesiyle 26 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ekmek fiyatını güncellemiş ve 250 gramı 3 TL’den satılan ekmeğin gramajını 200’e indirilmişti. Artan maliyetler yüzünden fırıncı esnafının sıkıntı yaşadığını belirten Ali Sarı, zammın artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

BİRÇOK İLDE BAŞLADI

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Bu zam kaçınılmazdı. Son ana kadar dayanmaya çalışıyoruz ama artan maliyetler bizi zam yapmak durumunda bırakıyor. Düzce, Bursa, Antalya, Hakkari, Rize gibi pek çok ili ekmeği 4 TL yaptı. Önümüzdeki hafta da Sakarya’da ekmeğin 4 TL’ye yükseleceğini duyduk. Bizde ay sonu itibariyle 200 gram ekmeğin fiyatını 4 TL yapacağız” dedi.