20 Haz 2022 - 15:14- Eğitim G: 20 Haz 2022 - 15:16

Yıldız Entegre MTAL’de mezuniyet coşkusu  

Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti. Törende 90 öğrenci keplerini havaya fırlatıp mezun olmanın heyecanını yaşadı  

Yıldız Entegre MTAL’de mezuniyet coşkusu   mask

Kartepe'de bulunan ve gazetecilik, radyo televizyon gibi bölümleriyle diğer liselere fark yaratan Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 90 öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı. Yıldız Entegre MTAL, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenini çok sayıda veli ve öğrencinin katılımıyla okul bahçesinde gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Okul Müdürü İbrahim Şen, öğrencilere tüm yaşamları boyunca başarılar diledi.

 

MEZUNİYET HALAYI ÇEKTİLER 

Öğretmenler adına konuşma yapan Halkla İlişkiler Öğretmeni Şenane Ulu ve okul birincisi Yiğitcan Özşahin'in konuşmasının ardından öğrencilere alan şefleri ve öğretmenleri tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. Törene katılan herkesin doyasıya eğlendiği mezuniyet görülmeye değerdi. Öğrenciler ve öğretmenleri mezuniyet halayı çekti. Öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri ile birlikte fotoğraf çekilmesiyle devam eden program iyi dileklerle keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

20 Haz 2022 - 15:14 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.319.564 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldız Entegre MTAL’de mezuniyet coşkusu   mask
Yıldız Entegre MTAL’de mezuniyet coşkusu  
Yıldız Anaokulu’nda karne sevinci mask
Yıldız Anaokulu’nda karne sevinci
Bilgi Köprüsü’nden derece yapan öğrencilerine ödül mask
Bilgi Köprüsü’nden derece yapan öğrencilerine ödül
Karamürsel’den sağlık ordusuna 67 mezun daha katıldı mask
Karamürsel’den sağlık ordusuna 67 mezun daha katıldı
KOÜ Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başlıyor mask
KOÜ Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başlıyor
Çubuklu Osmaniye’de organik karne töreni Bu karne töreni bambaşka mask
Çubuklu Osmaniye’de organik karne töreni Bu karne töreni bambaşka
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL