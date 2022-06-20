Yıldız Entegre MTAL’de mezuniyet coşkusu  

Kartepe'de bulunan ve gazetecilik, radyo televizyon gibi bölümleriyle diğer liselere fark yaratan Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 90 öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı. Yıldız Entegre MTAL, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenini çok sayıda veli ve öğrencinin katılımıyla okul bahçesinde gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Okul Müdürü İbrahim Şen, öğrencilere tüm yaşamları boyunca başarılar diledi.

MEZUNİYET HALAYI ÇEKTİLER

Öğretmenler adına konuşma yapan Halkla İlişkiler Öğretmeni Şenane Ulu ve okul birincisi Yiğitcan Özşahin'in konuşmasının ardından öğrencilere alan şefleri ve öğretmenleri tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. Törene katılan herkesin doyasıya eğlendiği mezuniyet görülmeye değerdi. Öğrenciler ve öğretmenleri mezuniyet halayı çekti. Öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri ile birlikte fotoğraf çekilmesiyle devam eden program iyi dileklerle keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.