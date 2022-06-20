Yığılcalılar piknik yaptı

Kocaeli Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği program geniş katılımla birlikte Çenedere Mesire Alanı’nda gerçekleşti. AKP Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticilerinin de katıldığı program birlik ve beraberlik havasında geçti. Programa katılan vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Aygün, “Derneklerimizin faaliyetlerini önemsiyor ve her zaman destekliyoruz. STK’lar kentimizin en önemli değeri. Hep birlikte Derince’miz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş de katılımları için Başkan Aygün ve konuklarına teşekkür etti.