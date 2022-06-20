20 Haz 2022 - 15:40- Asayiş G: 20 Haz 2022 - 15:45

Sokak ortasında öldürülen genç toprağa verildi

İzmit'te sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.
Sokak ortasında öldürülen genç toprağa verildi mask
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Olay, dün İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundan çıkan 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, bir restorana girerek yemek yedi. Bir süre sonra restoranda bulunan diğer müşterilerle aralarında çıkan tartışma sonrasında Pekatik, restorandan çıkarıldı. Arkadaşları ile yolda yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen kişiler tarafından silahla vurulan Mertcan Pekatik, yere yığıldı. Olay üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mertcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Mertcan'ın cenazesi ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Gencin cenazesi, Maşukiye Merkez Cami’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

20 Haz 2022 - 15:40 - Asayiş

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