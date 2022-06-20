Atabay Kimya'dan yangınla ilgili açıklama

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Haziran 2022 tarihinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikamızda meydana gelen ve çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın konusunda sizleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Sayın Valimiz ve ilimizdeki yöneticilerin, itfaiye ekipleri ile AFAD’ın zamanında müdahalesi ve titiz çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınmış ve tamamen söndürülmüştür. "
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.