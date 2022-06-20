Atabay Kimya'dan yangınla ilgili açıklama

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Haziran 2022 tarihinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikamızda meydana gelen ve çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın konusunda sizleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Sayın Valimiz ve ilimizdeki yöneticilerin, itfaiye ekipleri ile AFAD’ın zamanında müdahalesi ve titiz çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınmış ve tamamen söndürülmüştür. "