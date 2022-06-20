20 Haz 2022 - 16:14- Eğitim G: 20 Haz 2022 - 16:15

İnşaat Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni geçtiğimiz Perşembe günü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

İnşaat Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı mask
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Kocaeli Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler mezuniyet sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Fakülte dekanları, bölüm başkanları, akademisyenler, mezun öğrenciler, aileleri ve İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı aynı zamanda KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan MUTMAN ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

MÜHENDİSLİK YEMİNİNİ DOÇ DR. UTKAN MUTMAN ETTİRDİ

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ve mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarı dileklerinin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Utkan MUTMAN  tarafından öğrencilere “Mühendislik Yemini” ettirildi. Mutman yaptığı konuşmada, “Sevgili arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Bilindiği üzere pandemi süreci ile geçen zor bir eğitim sürecimiz oldu ama sonucu güzel oldu, mezun oldunuz hepinizi tebrik ediyorum tabiki öncelikle sizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı ailelerinizi de tebrik ediyorum” dedi.

HEDİYE VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

İnşaat Fakültesi’ni dereceyle bitiren öğrencilere, mezuniyetleri anısına  İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bölümünü birincilikle bitiren Emir Can Aytekin, ikincilikle bitiren Emircan Muhammed Demirpolat ve üçüncülükle bitiren Emrullah Sevim’e akıllı saat ve plaketten oluşan bir armağan takdim edildi. Ardından tüm mezun öğrenciler toplu olarak bu güzel günlerini kep atarak sonlandırdı.

20 Haz 2022 - 16:14 - Eğitim

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