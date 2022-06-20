20 Haz 2022 - 16:44- Asayiş G: 20 Haz 2022 - 16:48

Kimya fabrikasında çıkan yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

Gebze'de bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Kimya fabrikasında çıkan yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın, sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alevler, kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, gökyüzünü siyah dumanlarla kaplayan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarında 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye personelinin yanı sıra, AFAD, UMKE ve Gebze Belediyesi Arama, Kurtarma ekipleri de yer aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, helikoptere binerek yangını havadan gözlemledi. Yangın söndürme helikopteri de bölgede tedbir amaçlı uzun süre uçuş gerçekleştirdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

20 Haz 2022 - 16:44 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.319.564 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İki aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı mask
İki aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düştü mask
Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düştü
Kandıra yolunda feci kaza: 4 yaralı mask
Kandıra yolunda feci kaza: 4 yaralı
9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti mask
9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
3 yaşındaki Ertuğrul kazada yaşamını yitirdi mask
3 yaşındaki Ertuğrul kazada yaşamını yitirdi
Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu mask
Balıkçı teknesi alevlere teslim oldu
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL