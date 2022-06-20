20 Haz 2022 - 17:08- Spor G: 20 Haz 2022 - 17:09

Kick Boks heyecanı Koceli’de yaşanıyor  

Büyükşehir ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde 20-27 Haziran’da Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası yapılacak  

Kick Boks heyecanı Koceli’de yaşanıyor   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salon sporlarına ev sahipliği yaparak Spor Kenti Kocaeli markasını inşa etmeye devam ediyor. Daha önce Türkiye Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Kocaeli, bu kez Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’nda sporcuları ağırlayacak. 21-27 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyona İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek.

5.000 SPORCU KATILACAK

Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası da 18-20 Şubat 2022 tarihinde muhteşem bir organizasyonla yine Kocaeli’de gerçekleşmişti. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde 21-27 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’yla da en çok sporcunun bulunduğu Kick Boks branşı Kocaeli’de tanıtılacak ve yeni yıldız adayları çıkacak. Şampiyonaya katılması beklenen 5.000 sporcuyu izlemeye tüm sporseverler davetlidir.

 

PROGRAM AKIŞI

 

21 Haziran 2022 Salı

10:00 - 15:00      Şampiyona Karşılaşmaları ( Büyük–Genç )

15:00 - 15:30      Açılış Seremonisi

Bando Eşliğinde Sporcuların Salonda Yerlerini Alması

Kortej sırası

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kick Boks Gösterisi

Protokol Konuşmaları

Madalya Seremonisi ve Hediye Takdimi

Toplu Fotoğraf

 

22-27 Haziran 2022 Çarşamba-Pazar

10:00 - 15:00                Şampiyona Karşılaşmaları (Büyük–Genç–Yıldız–Minik)

15:00 - 15:30               Madalya Töreni ( Büyük–Genç–Yıldız–Minik)

 

20 Haz 2022 - 17:08 - Spor

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