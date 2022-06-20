Ümit Özdağ: Kocaeli'de polisleri yaralayan Suriyeli'nin parasını ödüyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli’de Suriyeli bir kişinin gözaltına alındıktan sonra karakolda ateş açtığını, 3 polisi yaraladığını iddia eden Özdağ saldırganın polis tarafından burularak etkisiz hale getirildiğini, hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

"PARASINI TÜRK MİLLETİ ÖDÜYOR"



Ümit Özdağ’ın konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Kocaeli’nde gözaltına alınan Suriyeli karakolda polisleri taradı.1polis vurularak yaralandı.2 polis hafif yaralı. Saldırgan polis tarafından vuruldu. Hastahanede yatıyor. Hastahane parasını Türk Milleti ödüyor. Çıkınca avukat parasını da biz ödeyeceğiz. Hapishane masrafı da bizden.”