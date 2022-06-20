Ümit Özdağ: Kocaeli'de polisleri yaralayan Suriyeli'nin parasını ödüyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli’de Suriyeli bir kişinin gözaltına alındıktan sonra karakolda ateş açtığını, 3 polisi yaraladığını iddia eden Özdağ saldırganın polis tarafından burularak etkisiz hale getirildiğini, hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
"PARASINI TÜRK MİLLETİ ÖDÜYOR"
Ümit Özdağ’ın konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Kocaeli’nde gözaltına alınan Suriyeli karakolda polisleri taradı.1polis vurularak yaralandı.2 polis hafif yaralı. Saldırgan polis tarafından vuruldu. Hastahanede yatıyor. Hastahane parasını Türk Milleti ödüyor. Çıkınca avukat parasını da biz ödeyeceğiz. Hapishane masrafı da bizden.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Korkuyorum - Münferit bir konuyu Suriyeliler diye tanımlamak ancak siyaseti diliyle olur
Enniyetimize geçmiş olsun. Aslı astarini çözerler.
Lolo - Ucuz ve kaçak işçi çalıştırıp üretim maliyetini aşağı çekmeyi planlayan siyasi iktidar derhal seçim tek sebeb sensin birde bunlar kaçak çalışınca SGK gelirleri düşüyor yonetemiyorsuniz size mi oy vereceğimi zannedersin akpkk.
Ş.tepeli - bizde bu ülkede ne kadar zalim ırkcı kafatascı bu ülkede kendisininde göçmen olduğu halde başka göçmenlere düşmanlık için kendini parçalayıp bende sizdenim diyen kravatlılara bakıyoruz
Türk - suriyelimisin ........ neden zoruna gitti..........
Eski Ak Partili - Ümit özdağ çetemi kurucan mafyamı ordumu bu süriyeleri hepsini gönder gitmezlerse ik onları anladın sen oni
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.