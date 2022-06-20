Nejat Bayhan partisinden istifa etti

Genel başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi'nin kurucu il başkanı olan Nejat Bayhan, geçtiğimiz aylarda görevi bırakmıştı. Bayhan, bugün sosyal medya hesabından paylaşımda partiden de istifa ettiğini açıkladı. Bayhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Memleket Partisi'nin önemli ve Atatürkçü isimleri olan Genel Sekreter Hakkı Akalın, Ufuk Akgün, Ali Rıza Büyükuslu, Meryem Şengül, Oğuz Dalan istifa ettiler. Öngörülerimizde bir sapma yok. İnce ve yoldaşlarının yolu açık olsun. Bugün itibariyle kurucu Kocaeli İl Başkanlığı görevini de üstlendiğim Memleket Partisi üyeliğimi sonlandırma kararı almış bulunmaktayım."