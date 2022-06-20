20 Haz 2022 - 17:29- Asayiş G: 20 Haz 2022 - 17:30

Kan bağış merkezinin arşiv katında yangın çıktı

İzmit Kan Bağış Merkezi’nin arşiv katında yangın çıktı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kan bağış merkezinin arşiv katında yangın çıktı mask
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Yangın, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak’ta bulunan İzmit Kan Bağış Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, en üst katta bulunan arşiv kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar, binayı tahliye edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler bir yandan içeride söndürme işlemleri yaparken, bir yandan da merdivenli itfaiye aracı desteğiyle dışarıdan çalıştı. Dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

20 Haz 2022 - 17:29 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek Türk - her resmi kurum yangını şüphelidir .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 22:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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