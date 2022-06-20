20 Haz 2022 - 17:30- Asayiş G: 20 Haz 2022 - 17:32

184 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı! Bursa’da yakalandı

Kocaeli’de 4 farklı adreste 184 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından Bursa’da yakalandı.
184 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı! Bursa’da yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 4 adreste toplam 184 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda hırsızlığı gerçekleştiren şahsın A.S. olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki ardından ekipler, A.S.’yi Bursa’da gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Haz 2022 - 17:30 İHA Kocaeli- Asayiş

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