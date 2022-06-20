20 Haz 2022 - 17:28- Gündem G: 20 Haz 2022 - 17:32

Körfez ve Derince'de sağanak yağış hayatı felç etti

Öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Körfez ve Derince ilçelerinde sele döndü. Dereler taştı, otomobiller yollarda güçlükle ilerledi.
Körfez ve Derince'de sağanak yağış hayatı felç etti mask
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Öğleden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde dereler taştı, yollar göle döndü. Otomobillerin kullandığı alt geçitlerde araçlar yollarda kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

20 Haz 2022 - 17:28 - Gündem

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