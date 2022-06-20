20 Haz 2022 - 19:59- Siyaset G: 20 Haz 2022 - 20:00

CHP’li Yıldızlı: Alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Kocaeli’de meydana gelen selin ardından, “Mutlu Şehir Kocaeli'den manzaralar... Ayağınızın altına servet yatırdık diye afişlerle donattıkları, vergilerimizle 625 milyon TL verdik dedikleri alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları!” şeklinde paylaşım yaptı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP’li Yıldızlı: Alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları mask
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Kocaeli'de etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mutlu Şehir Kocaeli'den manzaralar... Ayağınızın altına servet yatırdık diye afişlerle donattıkları, vergilerimizle 625 milyon TL verdik dedikleri alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları!” ifadelerinde bulundu

20 Haz 2022 - 19:59 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek Türk - ALT YAPIDA YAPILAN SADECE , ÇOOOK BÜYÜK İSRAFTIR .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 22:21
01

Kerem - Hazır taseronluk yapiyorsun ya gonder tirlarini kepceni yardimci olsana

Sen anlarsin

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 20 Haziran 21:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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