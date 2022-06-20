CHP’li Yıldızlı: Alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları

Kocaeli'de etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mutlu Şehir Kocaeli'den manzaralar... Ayağınızın altına servet yatırdık diye afişlerle donattıkları, vergilerimizle 625 milyon TL verdik dedikleri alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları!” ifadelerinde bulundu