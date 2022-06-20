Kocaeli'de etkili olan sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mutlu Şehir Kocaeli'den manzaralar... Ayağınızın altına servet yatırdık diye afişlerle donattıkları, vergilerimizle 625 milyon TL verdik dedikleri alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları!” ifadelerinde bulundu
20 Haz 2022 - 19:59- Siyaset Güncelleme: 20 Haz 2022 - 20:00
CHP’li Yıldızlı: Alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları
CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Kocaeli’de meydana gelen selin ardından, “Mutlu Şehir Kocaeli'den manzaralar... Ayağınızın altına servet yatırdık diye afişlerle donattıkları, vergilerimizle 625 milyon TL verdik dedikleri alt yapıda açılan çığırın fotoğrafları!” şeklinde paylaşım yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek Türk - ALT YAPIDA YAPILAN SADECE , ÇOOOK BÜYÜK İSRAFTIR .
Kerem - Hazır taseronluk yapiyorsun ya gonder tirlarini kepceni yardimci olsana
Sen anlarsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.