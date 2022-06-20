Yanan kimya fabrikasındaki hasar görüntülendi

Yangın, sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, gökyüzünü siyah dumanlarla kaplayan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarında 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye personelinin yanı sıra, AFAD, UMKE ve Gebze Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri de yer aldı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangının meydana geldiği fabrikaya gelerek burada incelemelerde bulundu. Daha sonra helikoptere binen Vali Yavuz, yangını havadan gözlemledi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında helikopterden ve fabrikanın içinden çekilen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Yangın, sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, gökyüzünü siyah dumanlarla kaplayan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarında 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye personelinin yanı sıra, AFAD, UMKE ve Gebze Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri de yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.