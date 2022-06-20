Minibüsün motoruna giren yavru kedi, 2 saatte çıkarılabildi

Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde park halindeki 34 FAT 812 plakalı minibüsün motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kaputunu açarak kedinin yerini tespit etti. Motorun alt kısmındaki plastik muhafazanın üzerinde dolaştığı belirlenen yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlatıldı. Minibüsün tamponundaki vidaları sökerek boşluk açan ekipler, 2 saat süren çalışmanın ardından kediyi kurtardı. Daha sonra kedi, ekiplerce itfaiye müdürlüğüne götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.