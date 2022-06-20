20 Haz 2022 - 21:29- Gündem G: 20 Haz 2022 - 21:32

Minibüsün motoruna giren yavru kedi, 2 saatte çıkarılabildi

İzmit'te park halindeki minibüsün motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile çıkarıldı.
Minibüsün motoruna giren yavru kedi, 2 saatte çıkarılabildi mask
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Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde park halindeki 34 FAT 812 plakalı minibüsün motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kaputunu açarak kedinin yerini tespit etti. Motorun alt kısmındaki plastik muhafazanın üzerinde dolaştığı belirlenen yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlatıldı. Minibüsün tamponundaki vidaları sökerek boşluk açan ekipler, 2 saat süren çalışmanın ardından kediyi kurtardı. Daha sonra kedi, ekiplerce itfaiye müdürlüğüne götürüldü.

20 Haz 2022 - 21:29 - Gündem

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