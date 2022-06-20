Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Sabaha kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Marmara bölgesinin doğusundaki kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

MGM’nin duyurusunda “Bu gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in güneydoğusu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.