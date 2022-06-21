Kemal Bayraktar, Belediye Derincespor üyeliğinden istifa etti!

Gün geçmiyor ki Belediye Derincespor’da ilginç gelişmeler yaşanmasın. 3. Lig temsilcimizde elinden geldiği kadar takımın finans yükünü çeken Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, E Devlet üzerinden yaptığı başvuru sonrası Belediye Derincespor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

SANCILI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Geride bıraktığımız sezon oldukça zahmetli günleri geride bırakmasına rağmen Play-Off’u son haftaya kadar kovalayan Belediye Derincespor’da sancılı süreç devam ediyor. 8 Haziran’da genel kurulunu yapan ve Başkan Ahmet Güntepe ile yola devam sarı lacivertlilerde ilginç bir gelişme yaşandı. Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar Belediye Derincespor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

İŞTE ASIL NEDENİ

Kemal Bayraktar, Derince ekibinin kaynak arayışlarındaki öncü isimdi. Ancak son süreçte yaşanan bir takım gelişmeler Derince ekibinin mevcut yönetimi ile Bayraktar’ın arasını açtı. Elde edilen bilgilere göre Kemal Bayraktar’ın, Kocaelispor’un Belediye Derincespor’u pilot takım olarak istemesine sıcak bakmış ancak Belediye Derincespor yönetiminde başta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün kardeşi Cevat Aygün olmak üzere yönetimin neredeyse tamamı bu projeye karşı çıkmıştı.

SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

Devam eden süreçte gerçekleşen genel kurulda Kemal Bayraktar yer almamış, kendisine bu durum sorulduğunda il dışında olduğunu ifade etmişti. Ancak asıl konunun yönetim kurulu ile Bayraktar arasındaki gerilimden kaynaklandığı, genel kurul öncesinde sert tartışmaların yaşanmasından ötürü de Kemal Bayraktar’ın kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Bu tatsızlığın bir an önce giderilmesi için Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün tarafları yumuşatması bekleniyor.