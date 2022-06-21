21 Haz 2022 - 16:10- Eğitim G: 21 Haz 2022 - 16:11

Uğur Mumcu O.O., 364 mezun öğrencisini törenle uğurladı

Kocaeli’nin en seçkin okullarından olan Gölcük Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi’nden mezun olan 364 öğrencisini adına yaraşır bir mezuniyet töreniyle uğurladı
Uğur Mumcu O.O., 364 mezun öğrencisini törenle uğurladı mask

Gölcük Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu’nda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever’in de katılım gösterdiği mezuniyet törenine yoğun katılım sağlandı. 10 şubeden 364 öğrencinin mezun olduğu törendekonuşmaların ardından tüm öğretmen, öğrenci ve veliler bando eşliğinde hep bir ağızdan şarkılar söyleyip töreni unutulmaz kıldılar.

YAŞ KÜTÜĞÜNE KÜNYESİNİ ÇAKTI

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever, Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu Müdürü Dr. Faruk Aydın ve Müdür Yardımcısı Emine Ayan’ın konuşmalarının ardından okul birincisi Işıl Çakmak yaş kütüğüne künyesini çaktı. 8. Sınıf Okul 2’ncisi Ezgi Irmak Uzun ve okul 3’üncüsü Ada Alemdar bayrak ve flamayı 7. Sınıf birincilerine devrettiler.  

KEPLERİNİ FIRLATTILAR

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunmasının ardından, öğrencilerin bir ağızdan “Gençliğin Ata’ya Cevabı”nın okunması davetlilerden büyük beğeni aldı. Törende geriye doğru sayımın ardından konfetiler eşliğinde kepler atıldı ve uçurulan balonlarla görsel bir şölen sunuldu. Bandonun marşlara eşlik ettiği tören, “Mezuniyet Hatırası” köşesinde çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirilmesinin ardından sona erdi.

21 Haz 2022 - 16:10 - Eğitim

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