Uğur Mumcu O.O., 364 mezun öğrencisini törenle uğurladı

Gölcük Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu’nda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever’in de katılım gösterdiği mezuniyet törenine yoğun katılım sağlandı. 10 şubeden 364 öğrencinin mezun olduğu törendekonuşmaların ardından tüm öğretmen, öğrenci ve veliler bando eşliğinde hep bir ağızdan şarkılar söyleyip töreni unutulmaz kıldılar.

YAŞ KÜTÜĞÜNE KÜNYESİNİ ÇAKTI

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever, Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu Müdürü Dr. Faruk Aydın ve Müdür Yardımcısı Emine Ayan’ın konuşmalarının ardından okul birincisi Işıl Çakmak yaş kütüğüne künyesini çaktı. 8. Sınıf Okul 2’ncisi Ezgi Irmak Uzun ve okul 3’üncüsü Ada Alemdar bayrak ve flamayı 7. Sınıf birincilerine devrettiler.

KEPLERİNİ FIRLATTILAR

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunmasının ardından, öğrencilerin bir ağızdan “Gençliğin Ata’ya Cevabı”nın okunması davetlilerden büyük beğeni aldı. Törende geriye doğru sayımın ardından konfetiler eşliğinde kepler atıldı ve uçurulan balonlarla görsel bir şölen sunuldu. Bandonun marşlara eşlik ettiği tören, “Mezuniyet Hatırası” köşesinde çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirilmesinin ardından sona erdi.