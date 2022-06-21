21 Haz 2022 - 16:11- Gündem G: 21 Haz 2022 - 16:12

Marmara Kadın Kooperatifleri “Hayata Sanat Kat”tı

Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, Marmara Koleji’nde Nota Sanat Merkezi öğrencileriyle birlikte “Hayata Sanat Kat” konserine imza attılar
Marmara Kadın Kooperatifleri “Hayata Sanat Kat”tı mask

Nuket Özcan başkanlığında iki yıl önce kurulan ve kısa sürede birlik çatısı altında Türkiye genelinde birçok girişimci kadın kooperatifini bir araya getiren Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda muhteşem bir organizasyona imza attı. Marmara Koleji’nde Nota Sanat Merkezi öğrencileriyle “Hayata Sanat Kat” konseri düzenledi. Konserin makyaj, kuaför, sahne tasarım ve tanıtım çalışmaları Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi paydaş üyeleri tarafından yapıldı. Öğrenciler büyük beğeni toplarken, organizasyon da katılımcılardan tam not aldı. Konser ayakta alkışlandı.

21 Haz 2022 - 16:11 - Gündem

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