Nuket Özcan başkanlığında iki yıl önce kurulan ve kısa sürede birlik çatısı altında Türkiye genelinde birçok girişimci kadın kooperatifini bir araya getiren Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda muhteşem bir organizasyona imza attı. Marmara Koleji’nde Nota Sanat Merkezi öğrencileriyle “Hayata Sanat Kat” konseri düzenledi. Konserin makyaj, kuaför, sahne tasarım ve tanıtım çalışmaları Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi paydaş üyeleri tarafından yapıldı. Öğrenciler büyük beğeni toplarken, organizasyon da katılımcılardan tam not aldı. Konser ayakta alkışlandı.
21 Haz 2022 - 16:11- Gündem Güncelleme: 21 Haz 2022 - 16:12
Marmara Kadın Kooperatifleri “Hayata Sanat Kat”tı
Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, Marmara Koleji’nde Nota Sanat Merkezi öğrencileriyle birlikte “Hayata Sanat Kat” konserine imza attılar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.