ÖZKA’nın ‘Bir Dünya Sanat’ yarışmasında ödül töreni yapıldı

ÖZKA Lastik’in, “ Bir Dünya Sanat” mottosuyla başlattığı enstalasyon yarışması sonuçlandı. Kocaeli Üniversitesi ile düzenlenen ve geleneksel sanattan farklı olarak lastik sektöründe enstalasyon sanatına ışık tutan yarışmaya Heykelcilik, Fotoğrafçılık, Seramik, İç Mimarlık, Grafik Tasarımı, Resim Öğretmenliği, Radyo, Sinema ve Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarım bölümü öğrencileri katıldı.

YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın jüri üyeliğini ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, ÖZKA Lastik Pazarlama Direktörü Hamide Eravcı Pulat, Muhabbet Reklam Ajansı Kurucu Ortakları Emrah Karpuzcu ve Kenan Ünsal, KOÜ GSF Seramik Bölümü Doç.Dr. Nermin Demirkol, KOÜ GSF Heykel Bölümü Dr. Öğr. Üyesi H. Yarkın Biçer, KOÜ İç Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Dr. Emine Begüm Savçın ve Resim Sanatçısı Yusuf Aygeç üstlendi.

SANATA VE SANATÇIYA DESTEK

Sektöre yenilikçi bakış açısını getiren, sanatı ve genç sanatçıyı destekleyen yarışmanın galibi “Chained&Strong” adını verdiği eseri ile Fırat Özbey, birlikten ve bağlılıktan aldığı ilhamla aritmetik olarak kenetlenmiş zincirleri tasvir etti. ÖZKA’nın birlikteliğe verdiği öneme, kalitesine, sağlamlığına ve dünyada bir numara olma yolunda ilerlerken ortaya koyduğu farka dikkat çeken Fırat Özbey, yarışmanın birincisi olarak Apple Iphone 13 Pro’nun sahibi oldu.

İKONİK LASTİK DESEN İZİ

İkinciliğe hak kazanan Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Şeyma Nur Kemal ise “Viraj” isimli eseri ile zorlu dönemeçlerden geçişi tasvirledi. ÖZKA’nınikonik lastik desen iziyle bezenen çalışma ile Şeyma Nur Kemal 8 bin TL’lik hediye çekinin sahibi oldu. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini ÖZKA Lastik Pazarlama Direktörü Hamide Eravcı Pulat ve ÖZKA Lastik Pazarlama Yöneticisi Barlas Üsü’den teslim aldı.

SANATA DEĞER VEREN MARKA

Gençlerin özgün ve yaratıcı bakış açısına güvenen ÖZKA Lastik, tasarım fikirlerinin desteklenmesi, sanatsal kavramın her alanda öne çıkarılması ve sektöre yenilikçi bakış açısının getirilmesi amacıyla sektöre öncülük ediyor. Zirai ve iş makinesi lastikleri sektöründe güçlü üretim altyapısı ve geniş ürün gamı ile dikkat çeken yerli ve milli marka ÖZKA Lastik, her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve genişleyen dağıtım ağıyla sektöründe dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

1500’E YAKIN ÇALIŞAN

ÖZKA Lastik, 1500’e yakın istihdamı ile çalışanlarını sürdürülebilir büyümenin temeli olarak görüyor ve hem yurt içinde hem yurt dışında fuar, seminer ve eğitim gibi faaliyetlere katılımlarını planlayıp hayata geçiriyor. Genç ve dinamik kadrosunu tecrübeli yöneticilerle buluşturan ÖZKA Lastik, dünyada 80’den fazla ülkede hızlı büyümesine planlı olarak devam ediyor.