Pirelli’den yenilik

Elektrikli otomobiller ve şarj edilebilir araçlar için geliştirilen teknoloji paketi Pirelli Elect, yenileme ve kış seçenekleriyle daha da genişliyor. Markanın tüm farklı ürün ailelerini elektrifikasyon trendine adapte etme hedefiyle orijinal ekipman olarak güçlü bir konuma ulaşmasının ardından Elect ailesi şimdi yenileme pazarıyla büyümesini sürdürüyor. Sonuç olarak Elect teknolojisi yaz, dört mevsim ve kış lastikleri dahil tüm P Zero, Cinturato ve Scorpion ailelerine entegre ediliyor.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ

Giderek daha çok yol lastiklerine odaklı üretime geçiş, özellikle Pirelli’nin dünyanın en prestijli otomobil üreticileriyle iş birlikleri sayesinde büyük bir varlığa sahip olduğu üst segment pazar için ileri bir düzeye ulaşmış bulunuyor. Oldukça yeni ama hızla büyüyen elektrikli otomobil sektörü için kış lastikleri söz konusu olduğunda Pirelli Electpremium ve prestij pazarının %65’inden fazlasını kapsıyor (prestij otomobillere yönelik lastiklerde Pirelli’nin payı %80’i aşıyor).