Yapı Kredi’den emekli promosyonu

Banka, bir aylık net emekli aylığı geliri 1500 TL’ye kadar olanlara 2 bin 500 TL, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 100 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara 3 bin 750 TL nakit promosyon vermeyi vaat ediyor. Ayrıca, aylığını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda aylık promosyonundan bağımsız olarak 100 TL nakit ödül kazanma şansı yakalıyor.
İLK KEZ KREDİ KARTI
31 Temmuz 2022 tarihine kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 31 Temmuz 2022’ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.