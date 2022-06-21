21 Haz 2022 - 16:15- Ekonomi G: 21 Haz 2022 - 16:16

Yapı Kredi’den emekli promosyonu

Yapı Kredi, emekli aylıkları için kampanya düzenledi. Banka, emekli aylıklarını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’ye yatırılması için talimat veren emeklilere 4 bin liraya varan ölçüde promosyon vereceğini açıkladı
Yapı Kredi’den emekli promosyonu mask

Banka, bir aylık net emekli aylığı geliri 1500 TL’ye kadar olanlara 2 bin 500 TL, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 100 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara 3 bin 750 TL nakit promosyon vermeyi vaat ediyor. Ayrıca, aylığını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda aylık promosyonundan bağımsız olarak 100 TL nakit ödül kazanma şansı yakalıyor.

İLK KEZ KREDİ KARTI

31 Temmuz 2022 tarihine kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 31 Temmuz 2022’ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor.
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21 Haz 2022 - 16:15 - Ekonomi

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