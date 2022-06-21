21 Haz 2022 - 16:16- Gündem G: 21 Haz 2022 - 16:17

Gölcük’ü Kalkındırma Derneği’nden yemeğe davet

Gölcük’ü Kalkındırma ve Kamu Kurumlarını Destekleme Derneği,ilçe protokolünü 29 Haziran akşamı Değirmendere Yalı Evleri’nde düzenleyecekleriyemek organizasyonuna davet etti
Gölcük’ü Kalkındırma Derneği’nden yemeğe davet mask

Gölcük’ü Kalkındırma ve Kamu Kurumlarını Destekleme Dernek Başkanı Lütfü Yılmaz ve yönetimi Yalı Evleri’nde düzenlenecek olan yemek öncesi protokolü ziyaret ederek davetiyelerini takdim etti.Dernek Başkanı Lütfü Yılmaz’a ziyarette Ayşe Dışpınar, Hakan Bıçakçı ve Emine Akboyun eşlik etti. Dernek heyeti; Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel’i ziyaret ettiler.

“TÜM GÖLCÜKLÜLERİ BEKLİYORUZ”

Dernek Başkanı Lütfü Yılmaz, “Gölcük’ü Kalkındırma ve Kamu Kurumlarını Destekleme Derneği ilçemizde büyük buluşmaları sağlıyor. İki yıldır pandemi dolayısı ile bir araya gelemiyorduk. 29 Haziran akşamı saat 19:00’da Değirmendere Yalı Evleri’nde ilçemizin geliştirilmesi ve kalkınması amacıyla kurulan derneğimizce, sosyal dayanışma ve kaynaşma amaçlı yemek düzenledik. Tüm Gölcüklüleri yemeğimize bekliyoruz” dedi.

21 Haz 2022 - 16:16 - Gündem

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