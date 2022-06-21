Derince’de cirit şöleni yapıldı

Geleneklerimizi yansıtan cirit sporunu yaşatmak ve gençlere tanıtmak amacıyla Derince Belediyesi’nin Kocaeli Erzurumlular Derneği ile birlikte düzenlediği ‘Ata Sporumuz Cirit Şöleni’ büyük ilgi gördü. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Ata Sporumuz Cirit Şöleni, etkinlikleri kapsamında ilk olarak eski KEV Tesisleri önünden cirit alanına kortej yürüyüşü yapıldı. Yenikent Mahallesi, Ertuğrul Gazi Bulvarı’nda (Derince Anadolu Meslek Lisesi Arkası) kurulan cirit alanında gerçekleşen programa protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

PROTOKOL ŞÖLENDE

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok’un ev sahipliğinde gerçekleşen cirit şölenini AKP Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar takip etti.

CİRİT EKİBİNİN OYUNU

Ozanlar, sanatçılar ve Erzurum Bar ekibinin sahne aldığı programdaÇayırova Anadolu Spor Kulübü Derneği cirit ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı. Programda selamlama konuşması yapan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, gelenekleri yaşatmak adına düzenledikleri programa iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür etti. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de yaptığı konuşmada “Geleneklerimizin yaşatılmasını önemsiyorum. Derince Belediyesi ve Kocaeli Erzurumlular Derneği'nin beraber düzenlediği Ata Sporumuz Geleneksel Cirit Şöleni'ne gösterilen ilgi hepimizi ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

AYGÜN’DEN MESAJLAR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün programda yaptığı konuşmada “Bizler köklü bir milletin mensuplarıyız ve köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Yarınlarımız için adımlarımızı sağlam bir şekilde atarken geleneklerimizden kopmadan, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerimizle atlı cirit oyunlarımızı bir kez daha sizlerle buluşturduk. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle bir kültür mozaiği olan Derince’mizde Anadolu’nun tüm renklerini ve güzelliklerini bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle programımızda sahne alan ozanlarımızı, sanatçılarımızı ve sporcularımızı gönülden kutluyorum” dedi.