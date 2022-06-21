Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nde kongre yapıldı

Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu önceki gün 10 Numara Çay Bahçesi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını İbrahim Kaya, katip üyelikleri Serkan Bayraktar ve Onur Şenol yaptı.Mevcut Başkan Bülent Arslan’ın aday olmadığı kongrede Onur Açık, aday oldu.
ARSLAN’A TEŞEKKÜR
Kongrede konuşan Onur Açık, “Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nin kurucusu ve 14 yıldan buyana başkanlığını yapan Bülent Arslan abimize yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. O bizim yol gösterenimizdir” dedi.Konuşmaların ardından yapılan seçimde 202 üyenin 112’nin oyunu alan Onur Açık,dernek başkanlığına seçildi.
ONUR AÇIK’IN YÖNETİM LİSTESİ
Onur AÇIK (başkan)
Hasan OLGUN
Emre PEKER
Kaya TOKTAŞ
Celal KABATAŞ
Levent AÇIK
Samet ÖZCAN
Fatih DIŞGEZEN
İlhan SEVİNÇ
YÖNETİM YEDEK LİSTE
Ekrem ERDOĞAN
Mustafa BAŞOĞLU
Serdal VARUP
Cengiz BAT
Murat ÖZBAKIR
Çağdaş ÇİMEN
Onur YILMAZ
Gökhan DEMİR
Hayrettin TAŞÇI
DENETİM KURULU
Muharrem ERDOĞAN
Selman AÇIK
Selahattin BOZPINAR
DENETİM YEDEK LİSTE
Serkan SOYBELLİ
Gökhan KOÇ
Emre ACAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.