21 Haz 2022 - 16:18- Gündem G: 21 Haz 2022 - 16:19

Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nde kongre yapıldı

Tek liste ile yapılan Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nda Orhan Açık başkan seçildi
Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nde kongre yapıldı mask
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Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu önceki gün 10 Numara Çay Bahçesi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını İbrahim Kaya, katip üyelikleri Serkan Bayraktar ve Onur Şenol yaptı.Mevcut Başkan Bülent Arslan’ın aday olmadığı kongrede Onur Açık, aday oldu.

ARSLAN’A TEŞEKKÜR 

Kongrede konuşan Onur Açık, “Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nin kurucusu ve 14 yıldan buyana başkanlığını yapan Bülent Arslan abimize yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. O bizim yol gösterenimizdir” dedi.Konuşmaların ardından yapılan seçimde 202 üyenin 112’nin oyunu alan Onur Açık,dernek başkanlığına seçildi.

ONUR AÇIK’IN YÖNETİM LİSTESİ

Onur AÇIK (başkan)

Hasan OLGUN

Emre PEKER

Kaya TOKTAŞ

Celal KABATAŞ

Levent AÇIK

Samet ÖZCAN

Fatih DIŞGEZEN

İlhan SEVİNÇ

YÖNETİM YEDEK LİSTE

Ekrem ERDOĞAN

Mustafa BAŞOĞLU

Serdal VARUP

Cengiz BAT

Murat ÖZBAKIR

Çağdaş ÇİMEN

Onur YILMAZ

Gökhan DEMİR

Hayrettin TAŞÇI

DENETİM KURULU

Muharrem ERDOĞAN

Selman AÇIK

Selahattin BOZPINAR

DENETİM YEDEK LİSTE

Serkan SOYBELLİ

Gökhan KOÇ

Emre ACAR

21 Haz 2022 - 16:18 - Gündem

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