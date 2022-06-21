Ali Babacan Gebze’de miting yapacak

Deva Partisi’nin Türkiye’de ikinci Kocaeli’de ise ilk mitingi 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da yeni adliye binası yanında bulunan Mevlana Kapalı Pazar Alanında yapılacak. Gazetemizi ziyaret eden Deva Partisi Kocaeli il Başkanı Adem Koç, Kocaeli’de ki bu ilk mitinge katılımın yüksek olacağını vurguladı. Koç, “Biz miting alanı için Gebze Merkezde bulunan Demokrasi meydanını talep etmiştik ancak güvenlik gerekçeleri bahane edilerek bizi farklı bir yere yönlendirdiler. Halbuki bu alan gezdiğimiz 1 Mayıs’ta işçi bayramı için tahsis edilmişti. Umarız büze bu alanı kullandırmayan yöneticiler iktidar partisi ve onun ortakları içinde aynı hassasiyeti gösterir ve güvenlik gerekçesiyle burada miting yaptırmaz” dedi.

HALK İKTİDARI DİNLENDİRECEK

Halkın iktidarı dinlendirmek istediğini belirten Adem Koç, “Deva Partisi, her derde deva olmak için geliyor. Ülke sorunlarıyla ilgili olarak birçok çalışma yapıldı, sorun ve çözümleri üretildi. Ülkeyi yönetebilecek kadrolarımız var. Ben bu yaşıma geldim derin yoksulluk diye bir kavramı ilk defa duyuyorum. Gençlerimiz insanlarımız bezlenme bozuklukları yaşamaya başlıyor. Ne et yiyebiliyor ne tahıl… Türkiye’nin tek sorunu bu da değil. Öncelikli sorunlarımızdan biri de yabancı uyruklular. Akılcıl politikalarla bu sorunu çözmek bizim de önceliğimiz olacak” dedi.